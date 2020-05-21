15 травня слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було оголошено повний текст ухвали, відповідно до якої підозрюваній у вбивстві студента із Конго обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб. Також судом визначено розмір застави, який становить 315 300 гривень.

Однак така ухвала слідчого судді не набрала законної дії та оскаржується в апеляційному суді. Застава за дівчину внесена не була, пише газета “Номер один“.

Нагадаємо, 9 травня у теплий травневий вечір зібралася компанія друзів, щоби весело провести час. Близько четвертої ранку до «швидкої» зателефонувала співмешканка вбитого та повідомила про бездиханне закривавлене тіло у квартирі. Швидка допомога лише констатувала смерть хлопця.

Поліція по гарячих слідах затримала підозрювану, яка після вчиненого викликала таксі та втекла додому. Нею виявилась 17-річна жителька села В. Глибочок Тернопільського району. Нині вона перебуває у СІЗО.

Журналістам тижневика “Номер один” вдалося дізнатися деталі цієї кривавої історії. Убитий – 24-річний громадянин Республіки Конго. Звати юнака Ерітьє Кайембе. Того вечора між друзями виник конфлікт, у ході якого підозрювана ножем завдала одного смертельного удару в ділянку тулуба, спричинивши хлопцеві тілесне ушкодження, яке призвело до масивної втрати крові, від якої потерпілий помер на місці події. У двокімнатній квартирі, яку винаймав померлий, він проживав із співмешканкою, своєю подругою. Того вечора і до загиблого, і до співмешканки прийшли друзі.

У компанії юнака була й підозрювана, яка давненько вела дружбу із темношкірими хлопцями. Подейкують, що дівчина любила перебувати у компаніях зовсім не своїх однолітків, а також раніше любила «побавитись» із препаратом під назвою клофелін. Підмішуючи його у напої чи їжу, людина стає безрозсудною, таким чином її можна пограбувати або ж навіть познущатися. Також з особистих джерел стало відомо, що на контакт із поліцією дівчина не йде та поводиться агресивно. Більше того, відмовляється спілкуватися з рідною матір’ю.

Факт самозахисту дівчини правоохоронцями практично виключається, адже удар нанесено не хаотично, як це буває при спробі захисту, а прямо під серце. Зі сторінки у соціальній мережі можна спостерігати, що дівчина полюбляла нестандартні образи, експериментувала із зовнішністю, полюбляла перебувати у нічних клубах, так би мовити, у «дорослих тусовках». Джерела видання стверджують, що вона була нетрадиційної орієнтації, однак це особиста справа кожного. У будь-якому разі орієнтація не повинна впливати на дії, котрі забирають життя в інших людей. Від знайомих дівчини дізналися, що підозрювану звати Соломія, однак вона називала себе Терезою.

Відомо, що батьки хлопця хотіли би поховати його на своїй рідній Батьківщині. Чи вдасться їм забрати тіло, не відомо. Як далі розгортатимуться події та що покаже слідство, читайте у наступних числах нашої газети.

Іванка Біла, тижневик “Номер один”

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