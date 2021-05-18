Прем’єра вистави “Любов без гриму” відбулася у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Це лірична комедія за мотивами однойменної п’єси драматургині Олени Мілько.

“Любов без гриму” має детективний сюжет, який не лише показує любовне листування з найнеочікуванішим фіналом, а й відкриває завісу справжніх акторських пристрастей, інтриг, усіх таємниць дивовижного театрального закулісся. Як повідомив директор театру Борис Репка, прем’єру організували у день відкриття театру для глядачів після карантинного періоду. Перерва на показ вистав тривала майже два місяці. Ліричну комедію “Любов без гриму” готували до Всесвітнього дня театру. «Показ вистав відбувається з дотриманням карантинних вимог. Оскільки це безпека нас, як артистів, а також і наших глядачів. Упродовж карантинного періоду ми працювали над виставами, які плануємо показати. А щодо роботи у травні, то ще заплановані вистави «Одного разу в морзі», «Естроген», «Гормон кохання або Тестостерон». Також хочемо показати виставу «Занадто одружений таксист». Вона запланована на 29 травня», – зазначив Борис Репка.

Додамо, цього місяця в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка глядачі можуть побачити п’ять вистав. Показ відбуватиметься з дотриманням карантинних правил.