24 жовтня в обласній філармонії відбудеться концерт «Люблю тебе, моя Україно!»
У концерті беруть участь:
академічний ансамбль народної музики «Візерунок». Художній керівник – заслужений артист України Мирослав Бабчук
та
академічний ансамбль танцю «Надзбручанка». Головний балетмейстер – Юлія Якимчук. Керівник оркестру – Руслан Мищій. Солістка – Вікторія Мищій (мецо-сопрано).
Ведуча – заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.
Початок концерту – о 18:30.
Квитки у касі філармонії. Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88.