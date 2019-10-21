24 жовтня в обласній філармонії відбудеться концерт «Люблю тебе, моя Україно!»

У концерті беруть участь:

академічний ансамбль народної музики «Візерунок». Художній керівник – заслужений артист України Мирослав Бабчук

та

академічний ансамбль танцю «Надзбручанка». Головний балетмейстер – Юлія Якимчук. Керівник оркестру – Руслан Мищій. Солістка – Вікторія Мищій (мецо-сопрано).

Ведуча – заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.

Початок концерту – о 18:30.

Квитки у касі філармонії. Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88.