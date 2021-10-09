Їй 46-ть, вона щаслива мати шістьох діточок, любляча дружина, вправна ґаздиня, а ще Любов Кобилянська – успішна блогерка.

Знімати відеоролики про будні і не тільки розпочала спонтанно, за порадою доньки. Вже зовсім скоро про захоплення жінки дізналися не лише у селі, а далеко за його межами. Нині у пані Люби десятки тисяч підписників на каналі YouTube, на її відеопоради та розповіді очікують з нетерпінням, її люблять, нею захоплюються, пише Файне місто.

Історія блогерства Любові Кобилянської із села Старий Олексинець, що на Кременеччині, розпочалася несподівано, трохи більше року тому. З поради доньки. Головну роль у своїй творчості жінка відвела козам, яких у неї аж 13-ть.

“У мене 13-ть кіз. Усі тварини гарні, доглянуті, дають багато молока. Часто люди мене розпитували про те, як саме я доглядаю за рогатими. От так я розповідала то одній, то іншій газдині. А діти дивилися, слухали, а тоді й сказали, що мамо, беріть та й відео про це знімайте. І час зекономите, і людям користь буде”, – розповідає Любов Кобилянська.

Аби відзняте відео змогли побачити якомога більше глядачів, жінка створила канал на YouTube, назвала його просто “Я і мої кози”. У своїх роликах блогерка розповідає не лише про тварин, а дає цінні поради по господарству, ділиться подіями із сільського життя. Нині у пані Люби понад 86 тисяч підписників.

– Знімаю багато відео. Деякі із них набирають більше 10 тисяч переглядів. Розповідаю про різне – як збирати овочі, готувати страви, про сільську роботу. Я ніколи не планую і не думаю, що говорити. Просто беру і розповідаю те, що знаю, чого мене навчили, і про що сама дізналася. Люди дивляться, вподобують, випитують секрети, а я їм і відповідаю”, – продовжує блогерка.

Жінка зізнається, іноді буває, що критикують. Та сприймає цей факт як належне. Каже, ситуація, коли одному щось подобається, а іншому не до душі – явище звичне для будь-якої справи. Тож зупинятися не планує.