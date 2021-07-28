“Літо свободи і радості” – табір під такою назвою організували для дітей-сиріт. 19 вихованців Бережанського ліцею-інтернату зібралися у таборі “Лісовий” поблизу Бучача. Забезпечили відпочинок меценати із-за кордону.

Програма табору об’єднувала активний і пасивний відпочинок, – розповів голова благодійного фонду Андрій Назаренко. Діти каталися на катамаранах, купалися в ставку, ловили рибу, а також брали участь у конкурсах і рухливих іграх.

“Цікаво та змістовно провести літні канікули поза межами інтернату отримали можливість 19 вихованців Бережанського ліцею-інтернату, з числа дітей, які позбавлені батьківського піклування. Завдяки милосердним людям з України та з-за кордону, ми змогли зібрати необхідну суму 110 тис. грн. для організації цікавого відпочинку та оздоровлення дітей в таборі «Лісовий», який розташований в мальовничому куточку села Скоморохи, Бучацького району. Програма відпочинку була насичена цікавими подіями, які діти спробували вперше і запам’ятають на довго. Діти смажили картоплю з салом та сардельками на вогні під час походів на пікніки, ходили на водоспади та до старого дуба, розповідали нам історії – легенди цих місць, брали участь в цікавих конкурсах та веселих іграх, знайомилися з дітьми з різних куточків Тернопільської області, знайшли собі нових друзів, дізналися про цікаві місця під час екскурсій на околицях оздоровчого комплексу, про традиції Свята Івана Купала, діти плели віночки, готували ватру. Усі ці події відбувалися на свіжому повітрі поблизу лісів та річок”.

Додамо, цього року на Тернопільщині відновили табірний відпочинок. В області працює 7 стаціонарних таборів.



