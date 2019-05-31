Останній день весни і старт літа у західному регіоні України буде прохолодним.

За словами метеорологів, похолодання супроводжуватиметься грозами, шквалами, а місцями ймовірний навіть град. Відтак жителям краю радять не забувати парасолі, а також подбати про відповідний одяг і взуття.

Попри календарний початок літа прохолодна дощова погода з Тернопільщиною не прощається. В регіоні й далі спостерігатимуться сильні дощі, місцями грози, шквали та град. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по області та у Тернополі у перші дні червня зберігатимуться складні погодні умови. «Очікується незначне зниження температурних показників. Також спостерігатимуться опади: місцями пройдуть грози, ймовірний град, шквали. Температура повітря 13 – 22 градуси вище нуля».

За попередніми прогнозами метеорологів, погодні умови дещо стабілізуються упродовж вихідних. Очікуються частіші прояснення та підвищення температурних показників. Втім, дощова ера й далі продовжуватиметься.

Софія Романська