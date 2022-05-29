Літо дебютує спекою: на Тернопільщині після гроз буде до 30 градусів тепла

На Тернопільщині пройдуть майже літні дощі та грози.

За прогнозами синоптиків, під час опадів дещо знизяться температурні показники, а також дошкулятимуть пориви прохолодного вітру.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 13 до 20 градусів тепла, висока ймовірність опадів – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Місцями в регіоні очікуються сильні грози.

«Періодичні дощі очікуються в західних областях. Вітер передбачається завтра південно-західним, невеликим або помірним. Температура повітря очікується протягом дня на рівні +18 +22 градуси. Літо дебютуватиме в Україні спекою, з 2-го червня градуси поскачуть вгору – передбачається підвищення до +25 – +29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, останніми днями травня в області передбачається помірне тепло. А червень дебютуватиме спекою.