Комфортну погоду передбачають синоптики цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 20 градусів тепла. Втім, подекуди літню ідилію можуть зіпсувати невеликі дощі.

Цими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме циклон. Відтак періодичні дощі можливі по всій території регіону, але опади тривалими не будуть.

“Циклон, який зсунувся із Приазов’я за наші межі, всеодно закидатиме дощі. Однак на Тернопільщині суттєвих опадів не очікується. 6-го червня розраховуйте на дощі практично повсюди в Україні. Подекуди до дощів приєднається гроза та шквал. Температура повітря впродовж суботи-неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18+23 градуси. Понеділок принесе в Україну знову багато дощів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині цими днями буде мінливою. Попри високу ймовірність опадів, температурні показники залишатимуться порівняно високими.