У Тернополі літнім важкохворим людям вручили продуктові набори. Благодійну акцію влаштували з нагоди Дня хворого.

У пакунках — продукти, гігієнічні засоби та речі першої необхідності. Як зазначила координаторка благодійних проектів фонду “Карітас” Аліна Муц, ініціатива охопила тридцять домогосподарств у Тернополі.

“Ми відвідали домівки, де мешкають літні важкохворі люди, підопічні проектів «Домашня опіка» та «РRO-милосердя”. Кожному із пенсіонерів працівники “Карітасу” привезли пакет із продуктами, миючими засобами, одноразовими масками. Зворушені такою турботою старенькі люди дякували за увагу та турботу, за те, що пам’ятають про них та не залишають на одинці із їхніми проблемами. Дякуємо нашим партнерам, волонтерам та благодійникам за те, що долучилися до благодійної акції, надавши посильну допомогу найбільш потребуючим людям. Тільки разом ми здатні творити більше добра”.

Додамо, Всесвітній день хворого запропонував Папа Римський Іоанн Павло II 13 травня 1992 року. Його мета — підтримати хворих та немічних, а також висловити вдячність кожному, хто допомагає людям з різноманітними захворюваннями.