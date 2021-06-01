Велосипедні прогулянки організовують для літніх людей у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. На заняття збираються жителі обласного центру 60 плюс.

Тернополянка Анастасія Іванівна із захопленням катається на велосипеді. Жінка каже, що завдяки регулярним тренуванням почувається здоровішою. “Тільки цього літа придбала собі велосипед. Гарна компанія і приємна прогулянка — це величезне задоволення. Багато позитивних емоцій, треноване тіло, заряд енергії гарантовані. Таке проведення часу тішить особливо, коли воно у гарній компанії”, – каже жінка.

У міському територіальному центрі соціального обслуговування наголошують: велосипедна їзда приносить неоціненну користь людському здоров’ю. Оскільки вона фізично розвиває і підтримує тіло в тонусі, зміцнюються не тільки м’язи, а й налаштовується правильне дихання. “Якщо ви досі не визначились із цікавим захопленням, то обов’язково зупиніть свій вибір на велоспорті. Запрошуємо до нас в терцентр на велопрогулянки, гарантуємо, що полюбивши одного разу це заняття, ви не полишите його вже ніколи”.