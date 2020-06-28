Заняття з танцювально-рухової терапії проводять у міському територіальному центрі соціального обслуговування. Тренує людей літнього віку психологиня та інструкторка Наталія Жученко.

Приєднатися до групи активних тернополян можуть всі охочі.

Як зазначив керівник Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування Віталій Хоркавий, заняття проходять із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних правил, а також зі збереженням соціальної дистанції між учасниками. \

“У нашому центрі вперше після послаблення карантину відбулося заняття з танцювально-рухової терапії. Влаштувала його психолог центру, танцювально-руховий терапевт Наталя Жученко, яка провела заняття для людей літнього віку на свіжому повітрі у парку імені Шевченка на острові «Чайка». Якщо Ви активні, сучасні та маєте бажання танцювати, приєднуйтеся! Детальніша інформація за телефонами: (0352) 22-02-62 або 067 530 5940”.

Додамо, під час суворого карантину люди старшого віку не відвідували центр соціального обслуговування, оскільки були змушені дотримуватися самоізоляції. Натомість його працівники приносили додому підопічних продукти та інші необхідні засоби.

Софія Романська