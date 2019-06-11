Тернополянка Галина Бойко проживає у мікрорайоні «Дружба». Жінка скаржиться на постійний шум у дворі до опівночі та планує звернутися до поліції.

«Прийшло літо, діти і молодь постійно влаштовують вечірки у дворі. Шумлять ледь не до ранку. В мене чоловік хворіє. Вже не можемо терпіти цей шум. Просили, попереджали, нічого не діє. На наступний раз плануємо викликати поліцію».

Порушення громадського порядку у вечірню пору – одне із найбільш поширених у Тернополі, – кажуть у Патрульній поліції області. Відтак поліцейські нагадують: з 22:00 до 08:00 у приміщеннях житлових будинків та гуртожитках заборонено голосно співати, кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншим джерелами побутового шуму. Також заборонені ремонтні роботи, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21:00 до 08:00, а у святкові та неробочі дні — цілодобово.

Софія Романська