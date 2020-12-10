Звук від сильного удару та металевий брязкіт почули 9 грудня під вечір очевидці авіакатастрофи у Золотій Слободі Козівського району.

Першим падіння літака побачив місцевий агроном Ігор Урманець, він і викликав поліцію. На місце одразу приїхав староста села, пожежники, зійшлися місцеві мешканці, пише Терміново.

– Літак пролітав дуже низько над селом – метрів 20, – розповідає Ігор Урманець. – Він летів зі сторони Козови. Все тривало 10 секунд. Літак раптово заревів і його понесло над поле, де він впав. Я бачив той момент. Сильний удар, металевий брязкіт, вогонь. На щастя вибуху не було. Я одразу поїхати туди, щоб надати допомогу, якщо потрібно. Але виявилося, що вже нема кому. Викликав поліцію.

Авіакатастрофа сталася близько 9 грудня 17.00. Люди бачили, як літак пролітав над селом, розповідає староста села Ігор Мидло. Перед тим літак бачили в Козовій.

– Як мені розповідали, він пролетів біля торгівельної бази на окраїні райцентру і пішов на поля, далі взяв курс на село, а там повернув на поле, – говорить староста села. – Думаю, таким чином пілот відвернув небезпеку від житлових будинків. Бо якби не дай боже впав на село, була б біда…

Поле знаходиться орієнтовно за кілометр від житлових будинків, зауважує пан Мидло. На щастя, з місцевих мешканців ніхто не постраждав. Хоча звісно ця подія налякала та стривожила людей.

– Мені зателефонувала поліція, мовляв, у вас щось сталося і я одразу поїхав на місце катастрофи, – пригадує староста Золотой Слободи. – Коли присвітили, побачили, що пілота викинуло з кабіни, він лежав метрів 10-15 від літака. Біля нього були документи, тому ми одразу встановили особу.

Ігор Мидло припускає, що пілот хотів посадити літак, але через нерівну поверхню на полі йому цього зробити не вдалося. – Там є посіви ріпаку – одна ділянка, і друга, а між ними перепад, – розповідає чоловік. – Ось літак вдарився у цей борт і очевидно відірвалося ліве колесо, а потім пошкодилося крило і його перевернуло. На щастя, вибуху не було. Мотор загорівся, але сам і погас, бо того дня у селі був сильний туман, вітер і можливо, сирість не дозволила загорітись.

Нагадаємо, авіакатастрофа у селі Золота Слобода Козівського району сталася близько 17.00 9 грудня. У полі впав одномоторний пасажирський одинадцятимісний літак малої авіації «АН-2». Пілот – житель Миколаївської області, чоловікові було 40 років. Чи мав він документи на право пілотування в тому числі дозвіл на керування пасажирським літаком, кому належить даний повітряний транспортний засіб, а також причини падіння – усе це з’ясовують слідчі. Як повідомили у відділі комунікації поліції в Тернопільській області, даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 281 частина 3 ККУ – порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.

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