“Літаючі” лижники змагалися у Кременці. Там організували чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на лижах з трампліну та лижного двоборства.

Змагання тривали протягом двох днів. Поєдинки проходили на комплексі лижних трамплінів обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту. Брали участь спортсмени різних вікових категорій з трьох областей України.

“Це вихованці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи, представники Івано-Франківської області та міста Києва. Хочеться відмітити відмінний виступ команди Тернопільської області як в командних, так і в особистих заліках. У командних змаганнях серед юнаків в стрибках на лижах з трампліну в складі команд виступали по двоє спортсменів. І на п’єдесталі пошани у цьому виді було відразу дві тернопільських команди. Перше місце серед дівчат у цьому виді теж здобула команда Тернопільської області в складі вихованок ТОДЮСШ із зимових видів спорту. У стрибках серед юнаків 2008-2009 року народження чемпіоном став Пилипчук Денис, а третє місце зайняв Рудак Данило. Серед юнаків 2010 року народження ще один чемпіонський титул здобув Стрільчук Ігор, а Струмінський Олександр став срібним призером. Серед дівчат 2010 року народження друге місце зайняла Цибульська Олена, бронзову нагороду здобула Герасим’юк Дарина. З лижного двоборства в командних змаганнях також золоту і бронзову медалі вибороли представники Тернопільської області», – зазначила директорка обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Світлана Крикончук.

Тренуються вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту під керівництвом Ярослава Карпця, Василя Нікіфорука, Василя Стрільчука та Олександра Точинського.