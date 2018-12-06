Ліси на Тернопільщині знищують ті, хто мав би їх охороняти

06/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині майстер лісу постане перед судом через самовільну рубку дерев на 400 тис гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно лісника державного підприємства «Бучацьке лісове господарство».

Досудовим розслідуванням встановлено, що майстер лісу, який є посадовою особою державної лісової охорони та на якого покладено обов’язок здійснювати охорону лісу від самовільних рубок та інших лісопорушень, неналежно виконував свої обов’язки та допустив самовільну вирубку. Так, за час з жовтня 2017 року по квітень 2018 року невстановленими особами вирубано 82 дерева лісу ДП « Бучацьке лісове господарство», чим спричинено шкоду державі на суму понад 400 тис грн.