“Лісова банда” з Тернопільщини нарубала дров на два мільйони. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 6 учасників злочинної групи, яка незаконно знищила ліс на 2 млн грн у Тернопільській області на території ДП «Чортківське лісове господарство».

Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Незаконні рубки організовували працівники Чортківського лісництва, а підприємці займалися збутом зрубаної деревини. Також члени групи крали деревину, яку заготовляло саме лісництво. Сума завданих збитків склала 2 млн грн.

Учасники групи обвинувачуються у незаконній порубці та збуті лісу, розтраті, перевищенні повноважень та підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Для відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно підозрюваних – це 9 легкових автомобілів та дві земельні ділянки.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.