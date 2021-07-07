Лісогосподарське підприємство оштрафували на Тернопільщині через порушення “сезону тиші”. Поблизу Монастириськ порушники проводили санітарну рубку дерев.

“Сезон тиші” діяв з початку квітня до середини червня. Це період масового розмноження диких тварин і птахів, відтак заборонені будь-які шумові роботи у лісах.

“Сезон тиші” діяв в усіх лісах області. Всіх громадян ми закликали по можливості утриматися в цей період від шумових робіт та гучних святкувань на лоні природи. Заборонені полювання, стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверки, санітарні рубки лісу, проведення ралі чи інших змагань на транспортних засобах. Попереджали про це і представників лісового господарства”, – зазначив екоінспектор Іван Боднарчук.

Додамо, через порушення “сезону тиші” винних осіб можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу: від 510 до 850 грн. Посадових осіб чекають стягнення у розмірі від 850 до 1190 гривень.