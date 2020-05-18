Кременецька місцева прокуратура пред’явила позов до суду до лісогосподарського підприємства з вимогою відшкодувати понад 840 тис гривень шкоди, завданої довкіллю.

Встановлено, що одне із лісогосподарських підприємств здійснило у 2017 році вирубування понад 200 дерев на території двох об’єктів природно-заповідного фонду без наявності дозволів Міністерства екології та природних ресурсів України.

Незаконними діями працівників лісництв спричинено збитки в розмірі 840 тис. гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.