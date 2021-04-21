Ліс, заправка і кілька будинків ледь не згоріли вчора на Тернопільщині

На Тернопільщині продовжують вирувати пожежі. Лише протягом вчорашнього дня у краї зафіксували вісім таких подій.

20 квітня о 06:41 в с. Яструбово, Купчинецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 50 м кв., пошкоджено перекриття будівлі на площі 20 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Козлів, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

20 квітня о 09:43 в с. Вовківці, Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа житлової будівлі. Внаслідок пожежі знищено облицювання стіни та стелі на площі 2 м кв., пошкоджено побутову техніку площі 2 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

20 квітня о 11:16 в м. Шумськ Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,03 га. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16 ДПРЧ Управління, під час гасіння пожежі врятовано АЗС.

20 квітня о 15:30 в с. Росохуватець Підволочиської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20 ДПРЧ Управління, під час гасіння пожежі врятовано лісосмугу площею 1 га.

20 квітня о 17:29 в с. Велика Плавуча, Зборівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа скирти з сіном на території приватного домогосподарства. Внаслідок пожежі знищено скирту з сіном площею 10 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

20 квітня о 21:22 в сел. Велика Березовиця Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,001 га. Пожежу ліквідовано черговою зміною ЧСПТ АРЗ СП Головного управління.

20 квітня о 21:42 в с. Лучка Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3 ДПРЧ Управління.

20 квітня о 22:39 в сел. Микулинці Тернопільського району виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,002 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25 ДПРП 12 ДПРЧ Управління.