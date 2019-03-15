Тернопільські легкоатлети беруться за прибирання. У суботу об 11.00 розпочинається толока в Кутківецько-пронятинському лісі. Бігуни закликають приєднуватися до акції всіх охочих.

Місцеві легкоатлети збираються на Дальньому пляжі в Тернополі, – каже організатор еко-акції Олександр Гром’як. Вони прибиратимуть ті території, на яких далі організовуватимуть пробіжки.

Тернопільський легкоатлет Роман Задорожний пропонує приєднуватися до акції всім, хто чекає змін у місті та в країні.

«Нічого не змінилося? Не бачиш змін? А може, то просто ти не змінюєшся?

Приклад змін. 2.5 роки тому я вирішив проекспериментувати з бігом. Я майже нікого не знав, бігало дуже мало людей, а тусовок бігових в Тернополі і не було. Що маємо зараз: «Тернопіль рандей – кілька сотень зареєстрованих учасників; створено перший біговий клуб в місті, організовуємо півмарафон – наймасовіша та найяскравіша спортивна подія. Закликаємо всіх – завтра, 16 березня, об 11:15 зустрічаємося на Дальньому пляжі і приберемо Кутківецький ліс».

Софія Романська