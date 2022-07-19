Технічний загін створили у Тернополі.

До нього увійшли майже 50 працівників підприємств різних форм власності. При потребі вони будуть ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій техногенного характеру та проводитимуть інші невідкладні роботи на території Тернопільської міської територіальної громади. Розпорядження про створення такого загону видав міський голова Сергій Надал.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології подало персональний склад технічного загону в управління надзвичайних ситуацій міськради. Зокрема, до нього увійшли представники комунальних підприємств: «Тернопільводоканал», «Тернопільміськтеплокомуненерго», «Міськшляхрембуд», «Тернопільміськсвітло», товариств: «Країна будсервіс», «Авакс Проф», «Технобудцентр», підприємства «Східний масив». У роботі буде використовуватися спеціалізована техніка цих підприємств. Всього передбачено залучати більше 30 видів техніки.

У розпорядженні також зазначено, що до роботи технічного загону може залучатися техніка інших суб’єктів господарювання.