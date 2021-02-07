Лікарню на Тернопільщині “нагріли” на сотні тисяч гривень

На Тернопільщині прокуратура оскаржила угоди, за якими газ для лікарні закупили за завищеною ціною.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву обласної прокуратури в інтересах держави до комунального некомерційного підприємства «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради та товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільоблгаз» про визнання частково недійсним договору про закупівлю та постачання природного газу і додаткових угод до нього.

Встановлено, що постачальник безпідставно збільшив ціну придбаного для потреб лікарні природного газу та зменшив обсяг його придбання. За рішенням суду з нього стягнено 277 тис грн зайво отриманих коштів за паливо.