Кабмін виділив майже 9 мільйонів гривень на реконструкцію кардіологічного корпусу Микулинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації. Таке фінансування медзаклад отримає з ініціативи народного депутата Миколи Люшняка.

Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації за кілька останніх років здобула визнання в Україні й за кордоном, тому сьогодні важливо сприяти розвитку установ такого типу, наголосив від час візиту до лікарні Микола Люшняк.

– Микулинецька фізіотерапевтична лікарня реабілітації є дуже перспективною. Так склалася доля, що я сам мав можливість декілька днів тут бути. Сьогодні цей санаторно-курортний заклад допомагає захисникам України виходити з депресивного стану, займається їх фізичною та психологічною реабілітацією. Окрім цього, пенсіонери мають можливість пролікуватися тут за демократичною ціною. За останні роки установа здобула авторитет на Тернопільщині та за її межами саме завдяки злагодженій роботі керівника і його колективу, – підкреслив Микола Люшняк.

Політик додав, що пацієнти, які приїжджають лікуватися в Микулинці, також наповнюють місцевий бюджет.

– З 2014 року я спостерігаю за розвитком цього лікувального закладу. Бачу, що він не тільки виживає, а й розбудовується, модернізується. Наше завдання – щоб держава максимально сприяла розвитку таких лікарень, адже в часи війни ми маємо проблеми з реабілітацією воїнів. Треба допомогти установі укласти більше пакетів з НСЗУ та надавати нові послуги. Таким чином заклад отримає більше коштів, які «йдуть за пацієнтом». У свою чергу люди, які приїжджатимуть в Микулинці, наповнюватимуть бюджет громади, – пояснив Микола Люшняк.

Попит на послуги Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні реабілітації – це знак, що заклад рухається в правильному напрямку, наголосив директор лікарні Зіновій Ясеник.

– Такої води, як у нас, немає більше ніде в Європі. За концентрацією сірки вона оптимальна для лікування. Раніше ми працювали в межах області, а тепер вийшли на Україну. Приїжджають лікуватися й іноземці. За рік було пів сотні людей з Італії, Німеччини, Польщі. Майже 15 років ми просили у місцевої влади дозвіл на розширення, отримали його у 2020 році. Тоді й розпочали реконструкцію, але, на жаль, коштів не вистачило. Зараз завдяки Миколі Люшняку «розрухали» роботи і продовжуємо будівництво. Наша лікарня вже уклала два пакети з НСЗУ, але на цьому ми не зупиняємося. Будемо й надалі посилено працювати, аби лікувати людей та розвивати медичний туризм в Микулинцях, – поділився Зіновій Ясеник.

Народний депутат Микола Люшняк також додав, що другим етапом розвитку медзакладу буде розширення лікувальної бази, будівництво басейну для водних процедур, а згодом й перехід на незалежні енергоносії.