Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала статус госпіталю для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила заступниця начальника охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. Відтак заклад перепрофільовуватиме інші відділення для інфікованих COVID-19.

Штаб з ліквідації наслідків COVID-19 на Тернопільщині визначив, які лікувальні заклади допомагатимуть хворим коронавірусом під час другої хвилі епідемії. Наразі приймає інфікованих 25 лікарень.

«Під час першої хвилі допомогу хворим з COVID-19 надають 25 медустанов. До закладів другої хвилі належатимуть Зборівська, Підгаєцька, Теребовлянська, Тернопільська, центральні районні лікарні та міська комунальна лікарня № 3», – зазначила Тетяна Скарлош.

Нині у лікарнях Тернополя перебуває 42 хворих на COVID-19. У міській лікарні швидкої допомоги — 40 інфікованих, 35 з них – тернополяни. 3 хворих перебувають на кисневому концентраторі, одна людина із підозрою на коронавірус. У міській дитячій лікарні — двоє хворих, серед них — одна дитина з підтвердженим COVID-19, стан – середньо-важкий. З підозрою на коронавірус перебуває 4 пацієнтів.

Софія Романська