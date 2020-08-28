Тернопільська лікарня швидкої допомоги надалі не зможе бути госпіталем для хворих на COVID-19.

Про це повідомив директор закладу Ярослав Чайківський.

За його словами, лікарня уклала контракт із Національною службою здоров’я України щодо хірургічної допомоги населенню, відтак мусить виконувати свої зобов’язання.

У Тернополі для хворих на COVID-19 відкрили другу міську лікарню. Там розгорнули п’ятдесят ліжок для інфікованих пацієнтів, більшість із них вже заповнені.

«Ми законтрактувалися із НСЗУ, тому ми не можемо надалі бути госпіталем для хворих на СOVID-19. Зараз у нас розгорнуто 135 ліжок для інфікованих пацієнтів, майже всі заповнені. Інфекційне відділення в нас буде працювати, але інші відділення ми не можемо використовувати для хворих на коронавірус. Як госпіталь будемо працювати до кінця цього тижня. У Тернополі відкриваються лікарні «другої хвилі», хворих госпіталізовуватимуть туди», – зазначив Ярослав Чайківський.

Нагадаємо, лікарні «другої хвилі» відкрили також у Шумську і Збаражі. Загалом по області розгорнуто майже сімсот місць для лікування хворих з коронавірусною інфекцією. Епідеміологи припускають, що надалі теж будуть потрібні додаткові лікарні для інфікованих пацієнтів, оскільки COVID-19 в області стрімко поширюється. Щодоби діагностують більше сотні нових випадків зараження.

Софія Романська