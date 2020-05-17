Лікарні Тернопільщини заповнені хворими на коронавірус на 9,9%.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

Загалом госпіталізовано з коронавірусною інфекцією 212 пацієнтів, у тому числі 18 дітей та 13 медпрацівників.

“В області заповнено 9,9% ліжок закладів охорони здоров’я першої хвилі, які передбачені для надання стаціонарної медичної допомоги хворим з СOVID-19. На 80% медзаклади забезпечені апаратами для ШВЛ. Щодо стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я та медпрацівників, то загалом в медзакладах в наявності: 169 – апаратів для штучної вентиляції легень, що складає 80% від потреби; майже триста тисяч комплектів засобів індивідуального захисту медпрацівників”.

Додамо, більше половини інфікованих коронавірусом в області одужали. Померло 22 людини, серед них — медичний працівник.

Софія Романська