83 мільйони гривень витратили лікарні області на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомила експертка проєкту «РозCORONOвані: закупівлі: Вінниця, Тернопіль, Хмельницький» Ольга Мазаєва.

За її словами, деякі медичні установили купували засоби індивідуального захисту, медикаменти та обладнання за завищеними цінами.

Під час карантину закупівлі відбувалися без тендерів. Відтак керівники деяких медустанов не дотримувалися принципу економії коштів, – каже Ольга Мазаєва. Експерти у їхніх кроках помітили корупційні ризики.

«З початку карантину виникла проблема щодо забезпечення лікарень необхідними засобами для лікування хворих на коронавірус. Щоб позбутися цих проблем була прийнята постанова, яка дозволяла проводити закупівлі необхідних товарів за спрощеною процедурою. Всі лікарні Тернопільщини і України скористалися цими можливостями і проводили закупівлі згідно переліку. Саме ці закупівлі ми аналізували. Це процедура спрощена, яка дозволяла закупівлі без тендерів. Це дало можливість робити закупки швидко. Але, на жаль, ціни не контролювалися. Не було дотримано принципу економії коштів. Закупки відбувалися за цінами, які в рази вищі, ніж інші замовники купували».

Закупівлі медичних засобів досліджували у трьох областях: Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій. Експерти виявили, що лікарні нашої області купували однакові засоби але за різними цінами. Відтак представники проекту «РозCORONOвані: закупівлі» готують звернення до поліції.