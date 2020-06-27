Гуманітарну допомогу отримали лікувальні заклади Тернопільщини від компанії Coca-Cola.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Зокрема, лікарням передали медичне обладнання та засоби індивідуального захисту.

Спрямувало благодійну допомогу для медичних закладів Тернопільщини Товариство Червоного Хреста. Ця організація співпрацює з різними компаніями України та закордону.

«Вже неодноразово заклади охорони здоров’я Тернопільщини отримували гуманітарну допомогу від компанії Coca-Cola за сприянням Товариства Червоного Хреста. Це медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, побутові прилади, а також продукція компанії. Щиро дякуємо за підтримку!», – наголосив Володимир Богайчук.

За словами лікарів, у пік епідемії коронавірусу волонтерська підтримка та допомога бізнесу – визначальна. Оскільки лікарні області на початку епідемії були непідготовленими. А забезпечення з державного бюджету – мізерне.

Софія Романська