Лікувальні заклади Тернопільщини готові приймати поранених.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ольга Ярмоленко. Загалом в області розгорнуто 7000 тис. ліжок.

На сьогодні у лікарнях краю перебуває 2000 хворих, з них – 253 пацієнти із коронавірусом. 116 людей знаходиться у реанімаційних відділеннях.

«Дякуємо громадянам, які протягом останніх днів активно проявляли свою громадянську позицію і стали донорами крові. Також дякуємо волонтерам ГО “Я донор”, які допомогли з отриманням холодильних камер для зберігання крові у Тернопільській станції переливання крові, а також допомагають з організацією реєстраційної роботи охочих стати донором», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині підготовлюють бригади екстреної медичної допомоги, які, за розпорядження МОЗ, будуть відправлені у міста України, де зараз активно ведуться бойові дії.