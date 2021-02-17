Лікарні, школа і газове господарство: на Тернопільщині зареєстрували п’ять спалахів COVID-19

7 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Бережанах в психоневрологічному будинку-інтернаті.

Наразі епідеміологи стежать за ситуацією і проводять обстеження кола контактних осіб. Даний спалах вірусу зареєстрували у понеділок. Про це повідомили епідеміологи обласного лабораторного центру, передають Тернополяни.

Окрім цього, на Тернопільщині діють ще 4 спалахи COVID-19. Один із них зареєстрували два дні тому – в середньоосвітній школі села Горошова, там лабораторно підтверджений коронавірус у 13-ти осіб.

Також діючі спалахи у Заліщицькій дільниці Борщівського управління з експлуатації газового господарства (16 випадків), Буданівському обласному закладі з надання психіатричної допомоги (19 випадків) і в Заліщицькому обласному госпіталю інвалідів війни та реабілітованих (20 випадків).

Епідеміологи зазначили, що всі вогнища коронавірусу під наглядом. Також обстежуються контактні особи і ведеться нагляд.