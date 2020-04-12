Більшість хворих на коронавірус в області лікується амбулаторно, – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. На стаціонарному лікуванні перебуває 54 особи.

На Тернопільщині захворіло на коронавірус 49 медичних працівників. Втім, більшість з них переносить захворювання у легких формах та лікується амбулаторно, – зазначає Володимир Богайчук. Однак усі захворілі потребують самоізоляції.

«Ми отримали засоби індивідуального захисту з Китаю, також у нас є забезпечення всіх лікувальних закладів орієнтовно на тиждень часу. До забезпечення долучаються волонтери, меценати, народні депутати. Сьогодні отримаємо близько семисот костюмів засобів індивідуального захисту, насамперед будемо забезпечувати екстрену медичну допомогу, ті лікувальні заклади, де найбільше хворих. Маємо 126 апаратів штучної вентиляції легень, ще десять закуплено за кошти меценатів, ще виділено 27 млн. грн.. на засоби індивідуального захисту. Щодо ситуації поширення захворювання, хочу сказати, що ті заходи, які прийняті на рівні області, держави дають відповідні результати. Прошу усіх під час вихідних залишатися вдома, це захистить і вас, і ваших рідних».

Додамо, станом на 10 квітня в області лабораторно підтверджено 196 випадків COVID-19, п’ятеро людей померло, один чоловік одужав. В Україні виявили 2 203 хворих на коронавірус. Тенденції щодо захворювання поки що негативні, – кажуть епідеміологи. Ймовірно пік хвороби COVID-19 припаде на кінець місяця.

Софія Романська

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