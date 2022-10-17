У лікувальних закладах Тернопільщини облаштували генератори.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, це забезпечить електро та водопостачання у разі відсутності електроенергії.

“Всі лікувальні заклади області переведені в режим підвищеної готовності. Електропостачання надається без перебоїв. Усі лікарні забезпечені електрогенераторами. Тож в разі відімкнення від мережі, заклади працюватимуть в звичайному режимі. Відновлено світло і вода в тих лікувальних закладах, які залежні були від центрального водогону. Але в нас є ряд лікувальних закладів, які мають свої свердловини, і вони були забезпечені водою, тому що в разі потреби спрацює генератор. Всі лікувальні заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені генераторами”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок ранкових обстрілів зі сторони Російської Федерації, Тернопіль та деякі населені пункти області залишилися без електропостачання.