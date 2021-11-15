За словами лікарки-інфекціоністки Тернопільської лікарні швидкої допомоги Лілії Куриляк, за півтора року вдалося змінити принципи лікування хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це вона розповіла Суспільному в ефірі програми “Сьогодні. Головне”.
“Раніше ми працювали за одним єдиним протоколом. Але вже півтора року, як до нього внесли зміни з додатками. Вони стосувалися, зокрема, медикаментозного лікування”, – каже Куриляк.
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Які саме медикаменти тепер застосовують при лікуванні хворих на COVID-19, чи, навпаки, припинили застосовувати, лікарка-інфекціоністка не повідомила. Але, за її словами, медики за період пандемії навчилися розпізнавати хворих із зони ризику, що допомагає запобігати важким ускладненим випадкам:
“За самопочуттям хворої людини у перші дні має спостерігати та пильнувати сімейний лікар. Тривала гарячка, нестабільна сатурація, хронічні супутні захворювання є показами для негайної госпіталізації”.
Лілія Куриляк каже, більше уваги медики стали приділяти й хворим з постковідними синдромами: депресія, апатія, знесилення.
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