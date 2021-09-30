Лікарка пообіцяла підприємцю зробити його непридатним для служби у війську за 1500 доларів

Медичну працівницю затримали у середу, 29 вересня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

“Завідувачка відділення районної лікарні вимагала кошти від місцевого мешканця. За 1500 доларів США обіцяла посприяти у вирішенні питання щодо ухилення від проходження військової служби в лавах ЗСУ. А саме: оформлення документів для визнання громадянина непридатним до проходження військової служби”, – розповів заступник начальника УСР в Тернопільській області Віталій Кравчук.

Затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею визначеної суми неправомірної вигоди. Поліцейські вилучили з місця затримання 1500 доларів США.

Вирішується питання про повідомлення завідувачці відділення лікарні про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.