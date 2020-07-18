З вересня зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тисячі гривень.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук, на підвищення виплат уряд передбачив необхідні кошти.

Зарплати підвищать, як для лікарів, так і для молодших медичних працівників. Перегляд виплат запланований на вересень.

«Зарплати медичних працівників давно потребують системного збільшення. В період епідемії коронавірусу це питання загострилося. Відтак, Уряд розглянув його і прийняв відповідне рішення. Зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. грн., середнього медичного персоналу – на близько 2,5 тис., а молодшого медичного персоналу – на близько 1250 грн».

Додамо, медичні працівники, які займаються лікуванням хворих на коронавірус, отримують зарплати у розмірі трьох окладів. У Тернополі медикам додатково виплачують десятитисячні премії з міського бюджету.

Софія Романська