Лікаря-акушера, через якого померло немовля, підозрюють у професійній недбалості

Через непрофесійні дії медика померло немовля – у недбалості підозрюють лікаря-акушера на Тернопільщині.

Повідомлено про підозру лікарю медичного закладу, який неналежно виконував свої професійні обов’язки й через неправильно встановлений ним діагноз та дії при пологах спричинено непоправну шкоду життю і здоров’ю немовляти (ч. 2 ст. 140 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в одній із тернопільських лікарень померло немовля. Батьки хлопчика звинувачували у смерті дитини медиків, які, за їх переконаннями, надавали неналежну допомогу під час пологів.

Для з’ясування усіх обставин смерті немовляти слідчими та прокурорами допитано медичних працівників, вилучено та вивчено меддокументацію, отримано висновки ряду експертиз й достовірно встановлено, що лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання. Внаслідок таких непрофесійних дій медика під час пологів завдано непоправної шкоди здоров’ю дитини й через декілька днів після народження вона померла у лікарні.

Триває слідство, що здійснюють слідчі СУ ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.