На сьогодні, медики Тернопільщини, які працюють на передовій, та кожного дня лікують пацієнтів з COVID-19 не отримали ні від держави 200-300 відсотків обіцяної президентом премії, ні жодної копійки з обласного чи місцевих бюджетів компенсацій за так зване медичне страхування.

Про що йде мова, якщо медики працюють в умовах, де наражають на небезпеку своє здоров’я і під час роботи отримують професійні травми чи захворювання, то тоді медикам мають повернути кошти, згідно програм медичного страхування.

Сьогодні відомо, що кілька десятків лікарів та молодшого медичного персоналу на Тернопільщині захворіли на коронавірус, та жоден з них не отримав ні премії, ні надбаки, ні страховки.

Дане питання порушили депутати під час засіданя сесії обласної ради перед головою ТОДА Володимирем Трушем та чиновник виявився не компетентним і не зміг відповісти.

Олег Сиротюк, депутат обласної ради від Всеукраїнського об’єднання “Свобода” відзначив, що є програма прийнята минулого року обласною радою, яка саме передбачає відшкодування грошей по медичному страхування лікарям та молодшому медичному персоналу на Тернопільщині і ситуація з коронавірусом якраз підходить під даний страховий випадок.

“По цій програмі я спілкуюся з урядом більше з Кабміном і хотіли зробити загальноукраїнську програму і є проблема не в грошах, а в страхових компаніях, які тотально відмовляютьься страхувати медиків, – сказав Володимир Труш, голова ТОДА. – І якщо ми почнемо страхувати медиків по цій страхівці, то COVID-19 туди не входить”.

На що депутати відзначили, що мова не про державну програму, а про місцеву, згідно якої Тернопільська обласна рада виділила три мільйони гривень на страхування медиків області, та лікарі досі жодної копійки по цій програмі так і не отримали.

“Через “недбале ставлення” та “недостатню компетентність” новоприсланого голови Тернопільської ОДА В. Труша, МЕДИКИ області ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ СТРАХУВАННЯ! Такий висновок можна було зробити після доповіді В. Труша на сесії облради по питанню обласної програми страхування медиків області, на які вже давно виділено гроші, але нічого не робиться! Хоча обласна рада вже давно прийняла програму і виділила 3 млн. грн. для страхування медиків, але нічого не відбувається! На сесії В. Труш заявив, що нічого не робиться, бо є тільки дві чи три страхові компанії, які готові розглядати страхування медиків в тому числі від коронавірусу, але на думку голови ОДА цього змало, чи можливо “потрібних йому фірм немає”, але програма облдержадміністрацією не реалізована навіть пропри виділенні кошти та розпал пандемії та захворюваності самих медиків. І ті страхові компанії які б і можливо виявили бажання проводити страхування медиків просто про це не взнають і не будуть мати змоги це зробити коли не будуть оголошуватись хоч якісь “тендерні процедури” і нічого не буде робитись, – написав депутат обласної ради Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Богдан Лихий. – Поряд з цим, голова ОДА В.Труш на сесії обласної ради замість того, щоб вже доповідати скільки медиків вже застраховано, просив гроші на фінансування обласної адміністрації!”.