29 вересня був Всесвітній день серця. Лікарі наголошують: саме серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності у віці до 70 років. Втім, проблем можна уникнути завдяки змінам у поведінці чи звичках.

Найбільший ризик серцево-судинних захворювань у людей від 50 років. Як зазначила кардіологиня Олена Боровик, з 17 млн. смертей від неінфекційних захворювань у віці до 70 років 82% припадають на країни з низьким та середнім рівнем доходу, 37% із них становлять серцево-судинні захворювання.

«У багатьох випадках серцево-судинних захворювань можна уникнути, завдяки змінам у поведінці чи звичках. Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань – це підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину, цукру в крові, надмірна вага, гіподинамія, тютюнопаління;

вживання алкоголю, стреси. Інші фактори, що впливають на ризик розвитку серцево-судинних захворювань: вік – серцево-судинні захворювання найчастіше зустрічаються у людей старше 50 років, ризик їх розвитку збільшується з віком; стать – у чоловіків більше шансів захворіти в ранньому віці, ніж у жінок; надмірне вживання алкоголю. Серцево-судинні захворювання можна попередити за допомогою профілактики — здорового способу життя та своєчасного звернення до лікаря».

Додамо, День серця відзначають за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2000 року. Серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смертності в світі.