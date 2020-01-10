Здати кров для восьми хлопців, які обгоріли під час вибуху газу у сільському клубі села Угринів на Тернопільщині, нині виявили бажання і рідні, й звичайні пересічні громадяни, які не залишилися осторонь трагедії.

Постраждалі підлітки нині у тяжкому стані. Лікарі досі не дають жодних прогнозів, повідомляє ТСН.

Медики кажуть, що загалом стан постраждалих дещо покращився. Але у хлопців зараз почався другий період опікової хвороби, а це загальна інтоксикація організму.

“Стан їх покращився, набряк голови набагато зменшився. Це тішить батьків, бо вони вже візуально бачать. Але це не повинно заспокоювати, бо сьогодні є п’ята-сьома доба, це другий період опікової хвороби”, – пояснив Ярослав Головатий, лікар-комбустіолог.

Щоб уникнути інтоксикації організму, лікарі сьогодні увесь день ретельно працювали над ранами кожної дитини. Головне, кажуть, це вчасно зачистити мертві тканини і накрити їх штучною шкірою, а потому власною.

Одного із хлопчиків вже сьогодні, 9 січня, перевели із реанімації у хірургію. За словами медиків, п’ятеро підлітків залишаються у стабільно тяжкому стані, у решти трьох стан середньої тяжкості.

Тим часом, родичі постраждалих хлопчиків опублікували пост у Мережі про необхідність донорів. На нього вже відгукнулися десятки людей. Першим, хто проявив ініціативу здати кров, був рятувальник, який про потребу почув від колег по роботі. Чоловік каже, що вирішив допомогти, бо, перш за все, прокинулося сумління. Зізнається, подумав і про власних дітей.

“То наш християнський обов’язок, під час таких великих свят. Добре знаючи ту родину, без усіляких вагань вирішила здати кров”, – зазначає жителька Тернополя Леся.

Здає кров і батько підлітка, який у найтяжчому стані. У його сина майже 50% тіла зазнало опіків. “Боремося. Розмовляє, по трохи харчується. Змушуємо. Потрібна кров, то ми це зробимо”, – каже Володимир, батько потерпілого.

Розважити і підтримати постраждалих хлопців прийшли місцеві семінаристи греко-католики. Вони принесли куті, виконали колядки, спершу в коридорі, щоб чули і в реанімації, куди заходити не можна. Але після пішли до палат. Як каже сестра одного із потерпілих, вони принесли хлопцям святкового настрою.

Світлана Павук, ТСН