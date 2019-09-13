Після замаху на вбивство ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий досі знаходиться у відділенні ортопедії та травматології Тернопільської університетської лікарні.
Як розповідають медики, чоловік почуває себе значно краще. Його стан стабілізувався, після операції на ліву руку. Та все ж постраждалий проходить реабілітаційне лікування в медзакладі, йдеться в сюжеті Тернопіль 1.
З ним поспілкуватись поки не вдається, але медики налаштовані позитивно.
– Стан пацієнта стабільний. Триває реабілітаційне лікування. Ми задоволені результатом. Все добре. Надіємся на найкраще, – каже завідувач відділення ортопедії та травматології Тернопільської університетської лікарні, лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян.