Депутат Тернопільської обласної ради і громадський активіст Олександра Башта перебуває у комі, напередодні йому зробили операцію. Наразі стан чоловіка важкий.

Допомогти сім’ї пана Олександра і переказати кошти на лікування можна на номер картки дружини Ірини Башти, повідомляє Т1 Новини.

Олександр Башта перебуває в лікарні швидкої допомоги, його стан стабільно важкий, кажуть медики. Чоловік пережив інсульт та впав у кому. Напередодні Олександра прооперували. Все пройшла добре та без ускладнень, розповідає лікар, який оперував.

“На сьогодні є незначна позитивна динаміка, але все ж таки стан залишається важким, він знаходиться в відділені інтенсивної терапії та анастезіології. Проводиться інтенсивна медикаментозна терапія і моніторинг внутрішньо-черепного тиску”, – каже лікар-нейрохірург НКП “Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги” Павло Бідзіля.