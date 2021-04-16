Понад десять тисяч жителів краю нині боряться з коронавірусом.

За дослідженнями обласного лабораторного центру, сьогодні найчастіше хворіють люди від 30 до 49 років. Це активне працездатне населення, яке має багато соціальних контактів.

Коронавірус помолодшав, – стверджують лікарі. Зокрема, почастішали важкі форми серед людей молодшого віку.

Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, сьогодні побільшало інфікованих, які потребують госпіталізації.

«Загалом госпіталізовано 1332 особи, зокрема і 1321 дорослий та 11 дітей з COVID-19 та 1 дорослий з підозрою. На амбулаторному лікуванні – 9017 осіб. Також за добу одужало 533 хворих на коронавірус, зокрема, 29 дітей та 17 медиків. Інтенсивний показник щодо захворюваності становить 5977,5 виадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень (в Україні – 4955,6)».

Загалом на Тернопільщині 61894 особам підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, серед них – майже чотири тисячі дітей.