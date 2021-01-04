Лікарі пояснили, чому перед святами знизився рівень захворюваності на COVID-19

Менше сотні нових випадків коронавірусу за добу реєструють у січні на Тернопільщині.

За інформацією обласного лабораторного центру, порівняно з груднем, спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності. Втім, лікарі пояснюють це небажанням жителів краю звертатися за медичною допомогою перед святами.

На Тернопільщині заповненість ліжкомісць хворими на коронавірус становить близько 30%, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Зниження показників захворюваності пов’язано з періодом новорічних свят, коли люди зазвичай уникають звернень за медичною допомогою.

“Незважаючи на зниження кількості хворих, працюємо над збільшенням кількості ліжкомісць для лікування пацієнтів із COVID-19. Оскільки маємо прогнози ВООЗ, а також обласного лабораторного центру. Маємо бути готовими надавати необхідну допомогу, якщо епідемічна ситуація почне ускладнюватися, і хворих більшатиме”.

На Тернопільщині для хворих на коронавірус виділено близько двох тисяч ліжкомісць. При потребі можуть відкрити ще тисячу. Наразі в Україні 66 003 ліжка готові до прийому пацієнтів із коронавірусною хворобою, забезпечені киснем — 50 409 ліжок, з них вільних — 34 987.