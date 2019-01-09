Лікар з Тернополя хоче балотуватися у президенти

09/01/2019 0
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Лікар із Тернополя Сергій Фаренюк вирішив взяти участь у президентських перегонах.

Як повідомляє Терноград, 8 січня тернопільський медик подав у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Щоправда, замість застави у розмірі 2,5 мільйона гривень він заплатив лише 3 гривні.

В якості решти суми Сергій Фаренюк просить врахувати його багаторічну працю у медичній галузі.

Втім, яким буде рішення ЦВК щодо реєстрації тернополянина кандидатом у президенти стане відомо уже за кілька днів.

Наразі ж, станом на 8 січня, Центральна виборча комісія уже зареєструвала 5 кандидатів для участі у президентських виборах. Це колишній міністр екології Ігор Шевченко, представник Аграрної партії Віталій Скоцик, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, народний депутат Сергій Каплін та мер Львова Андрій Садовий.

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