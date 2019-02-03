Лікар з Тернопільщини покінчив з життям самогубством

03/02/2019 Розмір тексту:

Завідувач відділенням інтенсивної терапії лікарні № 1, лікар-анестезіолог вищої категорії 45-річний Сергій Вікторович Чугай покінчuв з життям у власній квартирі, залишивши записку «Вибачте, я втомився жити».

Про це повідомляє gorod.cn.ua.

За словами співробітників, напередодні того, що сталося на вихідних до батька приїжджав син. Сергій Вікторович дзвонив в неділю ввечері і, як зазвичай, цікавився здоров’ям хворих. Ніщо не віщувало біди, а на наступний день, в понеділок, він був знайдений повішенuм у своїй квартирі.

Відомо, що родом Сергій Чугай був з Тернопільщини. Там донині проживає сестра Світлана з дітьми, а син Кирило пішов по стопах батька і зараз вчиться в Тернопільському державному медичному університеті. Там же, на батьківщині, чоловік і був похований.