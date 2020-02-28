“Бенфіка” – “Шахтар” – 3:3

Португальський флагман з колоритною історією, доповненою “прокляттям Бели Гутмана” після поразки в першому матчі в Харкові тижневої давнини (1:2) мав вагомі підстави розраховувати на сприятливий результат вдома – тим більше під ритуальний політ орла над стадіоном і різницю в ігровому тонусі. “Бенфіка”, хоч і не без ігрових проблем, перебуває на повному ходу в португальській першості, в той час як “Шахтар” бідкався на те, що не зміг знайти адекватних спаринг-партнерів на зборах у Туреччині. Але в реальності матч-відповідь у Лісабоні перетворився на змагання двох клубів у помилках, кількість яких в кінцевому підсумку виявилася сприятливою для української команди.

Швидкий гол португальців отримав таку ж швидку відповідь, причому від власного гравця, який у боротьбі з Мораєсом незграбно штурхнув м’яч у свої ворота. В подальшому “Шахтар” продемонстрував увесь арсенал притаманних йому захисних дурниць: від неуважності під час подачі кутового, якою господарі сповна скористалися – і до безглуздої перепасовки Матвієнка з Пятовим, після якої рахунок став вже зовсім неприємним для нас – 1:3. Коуч “Шахтаря” Л. Каштру виглядав у ті моменти наче підсудний на процесі, що от-от має почути невтішний вирок. Втім, уже невдовзі його співвітчизники дали йому можливість стрибати від радощів у стилі молоденького грайливого козлика.

Оборона португальців при подачі кутового виявилася не більш уважною за нашу, і Т. Степаненко буквально увігнав м’яч у ворота. Рахунок став уже цілком прийнятним, але його ще треба було втримати. Це вдалося. Більше того, фланговий прорив Ісмаїлі завершився пасом у центр штрафного майданчика, де Патрік у якомусь неймовірному балетно-кікбоксерсько-акробатичному стрибку завдав результативного удару. 3:3 – і з того, як розвивався матч, стало зрозуміло, що перед “Бенфікою” постало практично нездійсненне завдання. До кінця матчу господарі так і не оговталися і можна сказати, що перед “Шахтарем”, попри огріхи в його діях, суттєвих проблем у збереженні потрібного рахунку не виникло.

Ігор Дуда