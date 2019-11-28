Сьогодні два наші представники в Лізі Європи проведуть чергові поєдинки в рамках 5 туру.

“Олександрія” у Львові спробує приборкати “вовків” з німецького “Вольфсбурга” – єдиного клубу в своїй групі, від якого досі зазнали поразки (1:3). “Динамо” ж гратиме у шведському Мальме проти однойменного клубу – теж єдиного з визначеної жеребом маститої компанії (один “Лугано” чого вартує…), в якого в першому матчі в Києві вдалося з немалими труднощами вирвати перемогу (1:0).

Для підопічних В. Шарана це, мабуть, останній шанс спробувати виграти хоча б один матч – малоймовірно, що це вдасться зробити через 2 тижні у Генті, навіть за наявності в тамтешньому клубі кількох “своїх серед чужих”. “Вовки” з “Вольфсбурга”, звісно, ікласті й небезпечні футбольні істоти, однак і хлопці з “Олександрії” уже довели, що не ликом шиті, і що сукупність ігрової дисципліни, старання і певного набору ігрових якостей здатна приносити певні результати – хоча й не настільки вагомі, щоб дали змогу зрушити з останнього рядка у своїй групі, але достатні, щоб змусити суперників ставитися до команди з певною повагою.

Щодо “Динамо”: чимало вболівальників чекають на фактичне повторення сюжету останнього поєдинку в групі з “Копенгагеном” – тим більше, що столицю Данії й Мальме розділяє зовсім невелика відстань. Навряд чи гра шведів стане для киян якимось сюрпризом – тут швидше питання в тому, чи спроможуться вони самі не ускладнювати собі життя і, врешті-решт, порадувати вболівальників по-справжньому переконливою грою. Тренер киян О.Михайличенко завдання свого клубу на матч сформулював так: “Ми приїхали грати і перемагати”. З цього можна зрозуміти, що перемога приходить завдяки хорошій грі, хоча таке в футболі справджується не завжди. Залишається, звісно, ще останній домашній матч із згаданим “Лугано”, але… як поступово й неухильно сповз донизу рівень “Динамо” – ось уже навіть у такій, більш ніж посередній за силою групі, їхня перевага до передостаннього туру так і не вималювалася, залишаючи нехай і невеликі, та все ж можливості для всіляких малоприємних несподіванок.

А як розцінюють сьогоднішні шанси киян тернопільські футбольні оракули? Ось їхні прогнози на матч “Мальме” – “Динамо”:

Михайло Зубик, представник Нацради з питань радіо і ТБ – 1:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 1:2

Володимир Чайковський, методист центру освітньої аналітики – 2:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 0:1

Микола Рудик, експедитор – 0:0

Спробую після тривалої перерви ступити на цю непевну стежку і я. І стану найбільшим оптимістом в очікуваннях:

Ігор Дуда, журналіст – 0:2.