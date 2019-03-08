Ліга Європи: вбивство без надмірної жорстокості

08/03/2019 Розмір тексту:

“Челсі” – “Динамо” – 3:0

Користуючись і зловживаючи службовим становищем, розпочну з привітання на адресу… себе, найріднішого: мій прогноз виявився правильним. “Челсі” на своєму стадіоні без будь-яких проблем, в тому числі й помітного супротиву з боку динамівців, “відвантажило” їм на дорогу до Києва 3 “сухі” м’ячі, зробивши матч-відповідь простою статистичною формальністю.

Це не стало ні сюрпризом, ні прикрою несподіванкою на кшталт тієї, що спіткала ПСЖ у Парижі в грі Ліги чемпіонів проти “МЮ”. Там французький клуб увесь матч тиснув, мав суттєву ігрову перевагу, а в підсумку поступився із катастрофічним для себе рахунком. У Лондоні ж “Динамо” часто виглядало так, наче проти дорослої команди вийшли вихованці ДЮСШ. Попри це, не міг не тішити оптимізм коментатора: коли на 17 хв. старий знайомий “Динамо” іспанець Педро (він забивав киянам ще майже 10 років тому в складі “Барселони”) відкрив рахунок, “акула мікрофона” заявила, що нічого страшного не сталося, мовляв, попереду ще 75 хвилин. Вони, звичайно, були попереду, але могли обернутися не поблажливими 0:3, а цілими 0:6 чи 0:7. Лондонські “аристократи”, особливо в першому таймі, просто “закупорили” гостей на підступах до їхнього штрафного майданчика, на даючи їм найменших надій на якусь контргру. Самі ж гравці “Челсі”, можна сказати, розважалися на полі задля власного задоволення. Досить згадати, що на тлі загальмованих і, як здалося, добряче збентежених динамівців виблискував технікою навіть Барклі, від якого чогось подібного в матчах АПЛ особисто мені бачити не доводилося. Швидше, точніше, злагодженіше – так можна охарактеризувати гру “Челсі” на тлі анемічних потуг “Динамо”. Я не є самотнім “злісним очорнителем” у своїх оцінках. Ось думка про гру відомого футбольного аналітика Євгена Левченка: “Жахлива гра киян. Так, це “Челсі”, але так грати (точніше, мучитися, а не грати) просто соромно. Переходи з оборони в атаку – без жодної ідеї. Якби не Бойко, пропустили б ще 2-3 голи”. Втім, не всі налаштовані щодо гри “Динамо” так нищівно-критично. Он автор першого гола Педро із великодушністю справжнього іспанського ідальго сказав після гри: “В Києві буде важко. Протистояння ще не закінчене”. Спасибі, звичайно, дон Педро, але…

Все ж не будемо надуживати критичними стрілами – зрештою, “Динамо” зіграло так, як здатне на даний момент. Так, як дозволяє йому теперішній стан українського футболу. Он інший наш флагман – “Шахтар” – був на попередній стадії турніру битий в хвіст і в гриву навіть не настільки потужним “Айнтрахтом”. Така зараз реальна сила і конкурентоспроможність наших клубів – це доведеться прийняти.

Ігор Дуда