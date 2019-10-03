Сьогодні “Динамо” і “Олександрія” проведуть другі матчі групового турніру Ліги Європи. Кияни зіграють на виїзді проти швейцарського “Лугано”, а олександрійці у Львові поміряються силами з бельгійським “Гентом”.

Дивне почуття, мабуть, вируватиме в душах батьків нападника “Гента” Романа Яремчука і багатьох його львівських друзів – їхній Ромко гратиме (якщо, звісно, гратиме) у рідному місті за іноземний клуб проти українського, та ще й свого колишнього. А з ним – ще кілька українців. Нічого не вдієш – такі закони чи то трудової еміграції, чи футбольної глобалізації. Побажаємо команді В.Шарана успіху в баталії з бельгійськими “індіанцями” (на емблемі “Гента” – вождь чи то сіу, чи дакота) і перейдемо то матчу “Лугано” – “Динамо”. Одне з прізвиськ швейцарського клубу – bianconeri, тобто біло-чорні. Таке саме, як і у “Ювентуса”. Гонорово, нічого не скажеш, хоча і найпалкішим прихильникам “Лугано” зрозуміло, що в даному випадку йдеться про “дистанцію величезного розміру”. І якщо навіть авторитетніші “Грасхопперс”, “Янг Бойз” і “Базель” особливими здобутками на євроарені потішитися не можуть, то що вже казати про значно скромніший “Лугано”… Коли після жеребкування експерти дружно висловлювали думку, що група не повинна створити для “Динамо” проблем, то серед отих, безпроблемних, малося на увазі передусім “Лугано”. Усе це, звичайно, не означає, що на динамівців чекає легкий і приємний вояж у місцевість з мальовничими озерами серед гір, чистим повітрям і м’яким кліматом – тим більше, що гра команди О.Михайличенка навіть після кількох виграних останніх матчів ще не справляє враження відлагодженості та надійності. Саме добра нагода продемонструвати прогрес у цьому плані на міжнародній арені. І саме на це, вочевидь, сподіваються тернопільські шанувальники футболу в своїх прогнозах на гру “Лугано” – “Динамо”:

Григорій Шергей, нач.управління культури ОДА – 0:1

Андрій Шкула, депутат міськради – 1:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 0:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 2:1

Матвій Николайчук, колишній гравець “Ниви” – 0:1

Микола Рудик, експедитор – 0:2

Майкл, студент з Гани – 2:2

Ризикну дати і свій прогноз:Ігор Дуда, журналіст – 1:4