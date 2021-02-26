Ціна одного осяяння

“Брюгге” – “Динамо” – 0:1

Коли, сівши набирати звіт про матч “Брюгге” – “Динамо”, переглянув зроблені по ходу гри замітки, то побачив, що вони годяться хіба що для різко критичного, просто таки “розгромного” репортажу. Але, як мовиться, з пісні слів не викинеш – до 83 хвилини, коли, наче осяяння серед мороку, стався рятівний гол Буяльського, “Динамо” заслуговувало хіба що на знизування плечима. Або ж на лайливі епітети. Передусім, дивлячись на дії підопічних М.Луческу, важко було визначити, чи вони приїхали до Брюсселя із завданням втримати рахунок матчу в Києві, чи перед ними стоїть дещо інша мета. Наскільки розумію, якщо команді потрібно, як мінімум, забити один м’яч, то для цього треба хоча б завдати удару в площину воріт. Але про них кияни в першому таймі, здається, навіть не згадували. Неприємне враження справляло й невміння динамівців змінити тактику, яка не дає результату. В теорії (яку, якщо вірити гравцям, їм наполегливо втовкмачував перед матчем румунський коуч), якщо позиційні атаки не дають ефекту (а вони у виконанні “Динамо” виглядали зовсім непереконливими), слід, напевно, “виманити” суперника, щоб провести разючий контрвипад. Але його від київських футболістів ми теж не дочекалися. В той же час суттєво послаблений коронавірусом “Брюгге” зусиллями свого фактурного форварда Доста, якого завантажували верховими передачами партнери, був ближчим до успіху. Другий тайм, здавалося, не вніс суттєвих змін у гру, яка продовжувала розвиватися за сценарієм господарів. Продовжувала, на щастя гостей, до отої самої 83 хв., коли їм вдалася зовсім не характерна для них у звітному матчі несподівана атака за участю групи гравців. Блискавична триходівка Родрігес-Циганков-Буяльський закінчилася точним ударом останнього під поперечину. Може, й добре, що забили кияни вже наприкінці – якби це сталося раніше, то зовсім не виключено, що ще встигли б собі щось “привезти”…

Отже, 1:0 на користь “Динамо” – саме такий результат вказав у прогнозі 11-річний вихованець футбольної ДЮСШ і за сумісництвом – мій племінник Олег Дуда. Наймолодший провидець за всю історію наших опитувань.

Легкої прогулянки не вийшло…

“Шахтар” – “Маккабі” – 1:0

Якщо матч “Динамо” – “Брюгге” – зразок того, як практично “ніяка” гра може принести потрібний результат, то доля “Маккабі” у поєдинку з “Шахтарем” – ілюстрація відсутності отого результату за зовсім непоганої гри. Загальний підсумок двобою сумнівів, загалом, не викликав – “гірники” заклали міцний фундамент тиждень тому в Ізраїлі, але, погодьтеся, гра для підопічних Л. Каштру не видалася легкою прогулянкою чи, як полюбляють писати колеги, тренуванням з підвищеною відповідальністю. Після стартового натиску господарів посланці “Землі обітованої” продемонстрували, що приїхали до Києва зовсім не з туристичною метою (наскільки взагалі можливий туризм за нинішніх умов). На 31 хв. вони “огризнулися” ударом під поперечину, з яким, на щастя, впорався голкіпер Трубін. А далі поведінка гостей зробилася вже зовсім нескромною – впродовж однієї атаки вони почергово струсонули ударами поперечину і бічну стійку воріт “гірників”. У другому таймі пішла гра на зустрічних курсах – можливо, доволі цікава для 10 тис. вболівальників, впущених на трибуни, але водночас не позбавлена нервозності за кінцевий результат. Нехай і не загальний, але конкретного матчу. Що прикро і трохи насторожує – жоден з атакувальних задумів гравців “Шахтаря”, як точно відзначив коментатор, не таїв несподіванки для суперників. Запал гостей дещо згас лише після того, як на 67 хв. Мораєс чітко реалізував пенальті. Сумління футболістів “Маккабі” може бути чистим – вони не здалися на милість долі й зробили все залежне для того, щоб матч-відповідь не перетворився на просту формальність. Періодами навіть демонструючи зовсім непогану гру і похвальне спортивне нахабство.

От тільки гра невдовзі забудеться, а результат залишиться в протоколах матчу. Саме він, як стверджують люди, котрі з’їли зуби на футболі, є найважливішим. Це підтвердилося вчора і в Брюсселі, і в Києві.

Тепер починається найважче

Якщо матчі з “Брюгге” видалися для “Динамо” дуже складними, то як їм сподобається перспектива двобою з іспанським “Вільяреалом“? І якщо “Маккабі” вчора, скажімо так, трохи напружило “Шахтар”, то чи легше йому буде з італійською “Ромою”? Саме цих представників топ-чемпіонатів жереб визначив у суперники українським клубам в 1/8 Ліги Європи. Обидва вони цікаві колоритними постатями тренерів: на тренерській лаві “Вільяреалу” – Унаї Емері, котрий з “Севільєю” тричі поспіль вигравав Лігу Європи, а “Рому” не без успіху тренує колишній коуч “Шахтаря”Пауло Фонсека.

Матчі 1/8 пройдуть 11 і 18 березня. “Динамо” першу гру проведе вдома, а “Шахтар” – у Римі.